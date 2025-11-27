Search
Un grupo de mendocinos fue asaltado violentamente mientras iban de tour de compras por Chile

Estas personas se encuentran varadas y las autoridades chilenas buscarán mejorar la seguridad para evitar estos hechos

En las últimas horas, más de 60 ciudadanos mendocinos sufrieron un hecho traumático en el país vecino. Y es que, fueron víctima de un asalto mientras formaban parte de un tour de comprar y quedaron varados en una ruta chilena.

El hecho se dio en la noche del miércoles, cuando el colectivo de la empresa La Torre Viajes recién pasaba el paso de frontera y se dirigía a la zona de Santiago de Chile, donde iban a desarrollar el tour de comprar. Sin embargo, al entrar en la ruta 5, fueron interceptados por 5 autos en plena vía.

En ese momento, varios delincuentes descendieron con armas largas e ingresaron por la fuerza al ómnibus. Es así que mediante golpes y amenazas, los ladrones lograron llevarse todas las pertenencias y dinero de los viajeros.

Horas después del hecho lograron comunicarse con personal de la empresa gracias a un ciudadano chileno que se acercó a asistirlos en el medio de la ruta, pero siguen varados sin documentos ni dinero en medio de la capital hasta que logren hacer el proceso de documentaciones necesario para volver.

MendozachileAsaltotour de comprasviolento

