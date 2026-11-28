La empresa mendocina Oeste Embotelladora SA inició un trámite ante Irrigación para obtener autorización industrial sobre una perforación ubicada en la zona de El Totoral. El pedido apunta a regularizar la extracción de agua destinada al envasado de agua mineral.

La empresa Oeste Embotelladora SA, conocida por elaborar y comercializar bebidas bajo la marca Talca, inició gestiones ante el Departamento General de Irrigación para modificar el destino de un pozo de agua subterránea ubicado en Tunuyán y habilitar su utilización con fines industriales.

La solicitud se conoció el pasado viernes a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, mediante el cual se hizo público el pedido de la compañía para cambiar el uso de una perforación existente y formalizar su aprovechamiento para la extracción de agua destinada al envasado de agua mineral.

El pozo está identificado con el número 15/0668 y se encuentra en la zona de El Totoral, en el distrito Ciudad de Tunuyán. El acceso a la propiedad donde está emplazada la perforación se realiza por un callejón de servidumbre de paso que tiene salida a calle Miguel Silva.

Según los antecedentes incluidos en la publicación, el inmueble también cuenta con derechos de riego para una superficie cercana a las siete hectáreas, abastecidas directamente por el arroyo y la vertiente La Rioja.

Un trámite con antecedentes de larga data

La perforación sobre la que busca avanzar la embotelladora tiene antecedentes administrativos que se remontan a 1974, cuando se inició el expediente vinculado al aprovechamiento del recurso hídrico. Actualmente, Oeste Embotelladora SA figura como operadora del pozo.

La presentación ante Irrigación tiene como objetivo modificar el destino de esa fuente de agua y adecuar administrativamente su utilización a la actividad industrial que desarrolla la firma.

La publicación del edicto forma parte del procedimiento establecido por el organismo provincial para dar publicidad al cambio de uso solicitado. De esta manera, quienes consideren que la modificación puede afectar sus derechos o intereses tienen la posibilidad de presentar observaciones u oposiciones.

Por el momento, no se informó que Irrigación haya otorgado la autorización solicitada ni se precisó cuál sería el volumen de agua que la empresa pretende extraer.

La resolución del expediente será determinante para establecer bajo qué condiciones la embotelladora podrá utilizar el recurso subterráneo en su actividad productiva en Tunuyán.