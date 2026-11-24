En los últimos días, el futbolista mendocino Santino Andino sufrió una durísima lesión que lo deja en uno de los momentos más difíciles de su carrera. El joven con pasado en Godoy Cruz se lastimó la rodilla izquierda jugando para el Panathinaikos de Grecia y se perderá varios meses de juego.

Según confirmaron medios europeos y el propio club, el delantero de 21 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una situación que se vivió en el encuentro frente al OFI Creta y donde el mendocino solo alcanzó a disputar nueve minutos.

Esta llega como una noticia muy mala para la actualidad de la joya tombina, puesto que venía teniendo una buena continuidad en el último tiempo y se había vuelto una alternativa importante en la delantera del equipo griego.

Siendo que en esta temporada, Santino había conseguido jugar 22 partidos, marcando 2 goles y 5 asistencias entre diversas competencias, incluyendo la Conference League. Aunque, ahora deberá esperar en el costado de la cancha por lo que resta de temporada.

Desde el club publicaron un posteo dando el apoyo al jugador que en las próximas horas comenzará los tratamientos necesarios: “Fuerza, Santi. Vamos a estar a tu lado para acompañarte“, rezaba la publicación de los griegos.