Choque en cadena

Un funcionario de San Carlos y su familia resultaron heridos en un fuerte choque en el acceso Sur

Jonatan Uyarte, viajaba junto a su esposa y su suegra cuando protagonizó un choque en cadena sobre el Acceso Sur. No hubo víctimas fatales.

Un choque en cadena que involucró a tres vehículos, entre ellos una camioneta de la Policía de Mendoza, generó importantes demoras en ambos sentidos de circulación del Acceso Sur, a la altura de Luján de Cuyo.

El siniestro se produjo este viernes, unos 300 metros pasando la intersección con calle Paso, hacia el sur, cuando los tres rodados impactaron de forma consecutiva.

Entre los involucrados se encontraba el secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos, Jonatan Uyarte, quien viajaba junto a su esposa y su suegra.

Según informaron fuentes policiales, la esposa del funcionario sancarlino había sido dada de alta recientemente tras una intervención quirúrgica y regresaban hacia el Valle de Uco al momento del accidente.

A raíz del fuerte impacto, ambas mujeres fueron trasladadas al hospital más cercano para su evaluación médica, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito, que permaneció reducido durante varios minutos hasta que se retiraron los vehículos siniestrados y se normalizó la circulación.

Foto: La Data Digital

