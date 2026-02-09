Un funcionario cercano a Javier Milei renunció tras ser acusado por corrupción: ¿de quién se trata?

Una nueva polémica en el gobierno de Javier Milei derivó en la renuncia de un funcionario cercano al Mandatario libertario: este lunes, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demián Reidel, presentó su dimisión al cargo en medio de acusaciones por presuntos hechos de corrupción vinculados a sobreprecios en licitaciones, cuestionamientos por la compra de software y sospechas en torno a la cancelación acelerada de deudas personales millonarias. Cabe resaltar que la salida se produjo en el marco de una asamblea de accionistas en la que se avanzó con la renovación de autoridades de la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El primer foco de conflicto se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha I y II, en la que se detectó un presunto sobreprecio superior al 140% respecto de contratos vigentes y valores históricos. Dicha situación fue advertida por el gerente de planta, Juan Pablo Nolasco Sáenz, quien elevó una presentación ante el Comité de Integridad alertando sobre irregularidades en los informes técnicos, cambios en los requisitos de admisibilidad y criterios que habrían reducido la competencia. Tras conocerse la denuncia, el directorio resolvió frenar la licitación y apartar de sus funciones a dos gerentes designados por Reidel.

Días después, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia por la compra de un sistema de gestión administrativa SAP S/4HANA por un monto cercano a los siete millones de dólares. Según el gremio, el valor real del software rondaría los 600.000 dólares, por lo que se solicitó la cancelación de la operación al considerar que implicaba un sobreprecio superior al 1.000%, en una operatoria similar a la contratación de limpieza que ya había sido suspendida.

Por otra parte, a partir de una investigación periodística del portal El Disenso, Reidel recibió acusaciones de haber cancelado deudas personales por unos 825 millones de pesos en un plazo de apenas 18 días. De acuerdo a la publicación del medio, el funcionario había logrado suprimir pasivos que, hasta mediados de enero, lo ubicaban en una situación de “alto riesgo de insolvencia” ante el sistema financiero.

Demián Reidel renunció tras recibir denuncias por distintos hechos de corrupción.

Ante estas acusaciones, Reidel negó haber cometido irregularidades y sostuvo que los fondos utilizados para cancelar sus deudas provinieron de operaciones inmobiliarias “transparentes” y debidamente documentadas. A través de sus redes sociales, el exfuncionario explicó que en 2018 adquirió con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina y que, mientras avanzaba la venta por etapas de ese activo, tomó financiamiento para contar con liquidez.

En ese sentido, según detalló, en diciembre del año pasado concretó una de las ventas por 770.000 dólares y con ese ingreso canceló las obligaciones financieras, asegurando que toda la operatoria fue realizada con firmas certificadas ante escribano público y documentada en sus declaraciones juradas.

Sin embargo, pese a ese descargo, la acumulación de denuncias y cuestionamientos terminó por precipitar su salida, que se concretó en el marco de una asamblea de accionistas en la que se avanzó con la renovación de autoridades de la empresa.

De este modo, quien reemplazará a Reidel en la presidencia de NA -SA será Juan Martín Campos, bioquímico especializado en seguridad nuclear y reactores, mientras que la vicepresidencia quedó en manos del ingeniero químico Martín Porro, actual titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

¿Quién es Demián Reidel?

Demián Reidel es licenciado en Física por el Instituto Balseiro, cuenta con una maestría en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y se desempeñó como investigador en la Universidad de Harvard. Desarrolló gran parte de su carrera en el sector financiero internacional, con pasos por JP Morgan y Goldman Sachs, y fue cofundador del fondo de inversión QFR Capital Management.

En el ámbito público, fue vicepresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri y, ya con Javier Milei como presidente, ocupó el cargo de jefe del Consejo de Asesores Económicos, función que ejerció ad honorem hasta julio de 2025. En abril de ese año fue designado presidente de Nucleoeléctrica Argentina, cargo al que renunció este lunes tras las denuncias por presuntas irregularidades en la empresa.