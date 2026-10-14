Un fuerte temporal golpea Chile: volaron techos, hubo inundaciones y declararon alerta roja

Un violento temporal golpeó este martes a Santiago de Chile y dejó imágenes impactantes: las ráfagas de viento desprendieron varias planchas del techo del Terminal Sur de ómnibus, en la comuna de Estación Central. Ante la intensidad del fenómeno, las autoridades declararon alerta roja para la Región Metropolitana, donde se registraron lluvias torrenciales, granizo y tormentas eléctricas.

Los videos del episodio muestran cómo partes de la cubierta se levantan y salen volando mientras la tormenta avanzaba sobre la capital chilena. Hasta el momento, los reportes citados no precisaron si hubo personas heridas por el desprendimiento.

La emergencia también provocó inundaciones y anegamientos en distintos sectores de la ciudad. En comunas como Providencia y Las Condes, la lluvia intensa y la caída de granizo complicaron la circulación en avenidas como Pedro de Valdivia y Carlos Antúnez.

Cortes de luz y problemas en el Metro

El temporal afectó los servicios públicos y el transporte. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó sobre interrupciones del suministro eléctrico, aunque los reportes difundidos registraron cifras diferentes: uno indicó más de 13.000 hogares sin luz, mientras otro consignó entre 37.000 y 48.000 usuarios afectados.

Entre las comunas mencionadas por los cortes figuran Lampa, Pudahuel, Quilicura, La Reina y Peñalolén.

En el Metro de Santiago también hubo complicaciones. La Línea 1 modificó su operación debido al ingreso de agua en los accesos: la estación Pedro de Valdivia cerró sus puertas, mientras que Los Leones y Salvador quedaron habilitadas únicamente para la salida de pasajeros. El mall de Las Condes también se vio particularmente afectado

Alerta roja por el riesgo de nuevos aluviones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para la Región Metropolitana ante la magnitud de la emergencia. La medida permite movilizar recursos extraordinarios para responder a los efectos del temporal.

En algunos sectores del este de Santiago se amplió el perímetro de restricción de movimiento por el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y barro. La preocupación se suma a la emergencia registrada la semana pasada en San Carlos de Apoquindo, donde un aluvión dejó seis personas heridas y más de 2.000 viviendas afectadas.

Hace una semana se registró un aluvión en Chile.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y los equipos de emergencia trabajan en la atención de los sectores afectados. La combinación de lluvias intensas, granizo y ráfagas volvió a poner en alerta a la capital chilena por el riesgo de inundaciones y nuevos deslizamientos.