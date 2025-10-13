Un fuerte sismo sorprendió a los mendocinos durante la siesta: de cuánto fue y dónde fue el epicentro

Un temblor de magnitud 4.6 sacudió Mendoza este lunes a las 15.58 y generó preocupación entre los habitantes del Gran Mendoza, donde muchos salieron de sus casas al sentir el movimiento.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que el epicentro se ubicó a unos 104 kilómetros al noroeste de la capital provincial, cerca del límite con San Juan, y a una profundidad de 122 kilómetros. El fenómeno se produjo en la zona fronteriza entre ambas provincias.

El sismo fue notorio en varios departamentos, entre ellos Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo, además de reportarse percepciones en el Valle de Uco y el Este mendocino.

Al mismo tiempo, en la región chilena de Coquimbo también se registró un movimiento sísmico coincidente en horario.