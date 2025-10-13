Search
Instagram Facebook Twitter
sismo
Datos oficiales

Un fuerte sismo sorprendió a los mendocinos durante la siesta: de cuánto fue y dónde fue el epicentro

El movimiento telúrico, de magnitud 4.6, se registró en la tarde del lunes y fue percibido en gran parte del Gran Mendoza y zonas aledañas; el epicentro se ubicó en el límite con San Juan.

Un temblor de magnitud 4.6 sacudió Mendoza este lunes a las 15.58 y generó preocupación entre los habitantes del Gran Mendoza, donde muchos salieron de sus casas al sentir el movimiento.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que el epicentro se ubicó a unos 104 kilómetros al noroeste de la capital provincial, cerca del límite con San Juan, y a una profundidad de 122 kilómetros. El fenómeno se produjo en la zona fronteriza entre ambas provincias.

El sismo fue notorio en varios departamentos, entre ellos Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo, además de reportarse percepciones en el Valle de Uco y el Este mendocino.

Al mismo tiempo, en la región chilena de Coquimbo también se registró un movimiento sísmico coincidente en horario.

ETIQUETAS:

MendozaSismoTemblor

+ Noticias

Datos oficiales

Un fuerte sismo sorprendió a los mendocinos durante la siesta: de cuánto fue y dónde fue el epicentro

Por: Redacción NDI

Llega a su fin

La Voz Argentina: así fue la primera final

Por: Agustin Zamora

7 kilómetros

Más de 160 valientes desafiaron la Épica Race en Tupungato: una carrera extrema que dejó huella

Por: Redacción NDI

Es histórico

Cabo Verde hizo historia y jugará el Mundial 2026

Por: Agustin Zamora

informe nacional

Cuánto cuesta llenar el changuito en Mendoza: el estudio que revela las provincias más caras del país

Por: Redacción NDI

sistema de salud

Los hospitales públicos de Mendoza triplicaron su recaudación: creció 303% el cobro a obras sociales

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter