Un fuerte sismo se sintió en Mendoza y es el tercero en una semana

En la mañana de este martes, un fuerte movimiento sísmico se sintió en la provincia de Mendoza, algo que dejó sobresaltados a los vecinos. El mismo fue a las 11:09 con una magnitud de 4,7 grados Richter según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro estuvo ubicado de este lado de la cordillera, pues el punto exacto fue en el cerro Mercedario que divide la provincia de Mendoza y San Juan. Esto a 43 kilómetros de Uspallata y a 99 kilómetros de la capital mendocina, además de 131 kilómetros de profundidad.

Este movimiento denunciado por el INPRES también tuvo llegada a zonas del país vecinos, pues autoridades chilenas confirmaron el movimiento de las placas.