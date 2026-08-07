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Intenso temblor

Un fuerte sismo sacudió Mendoza: dónde fue el epicentro

Un intenso temblor se registró en Mendoza a las 21 horas. El movimiento sorprendió por lo prolongado que fue.

Un fuerte sismo se registró durante la noche de este jueves en Mendoza. El movimiento telúrico se produjo a las 21 horas, y se hizo sentir en distintos sectores del territorio provincial.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor tuvo una magnitud de 4.6 y se produjo a 10 kilómetros de profundidad.

El epicentro del movimiento se registró en el departamento de Luján de Cuyo, a 16 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza, y a 21 hacia el norte de Ugarteche.

Cabe resaltar que no fue el único sismo registrado en Mendoza durante este jueves. A las 20:36 se había producido otro temblor de una magnitud de 3. El mismo había tenido epicentro en el límite con la provincia de San Juan, a 31 kilómetros al norte de Uspallata.

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