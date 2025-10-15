Search
Un fuerte sismo con epicentro en Chile sacudió a Mendoza

El evento alcanzó una magnitud de 5.5 grados en la escala Richter y tuvo una profundidad de solo 19 kilómetros.

Un fuerte movimiento sísmico se percibió en Mendoza durante la mañana de este miércoles, sobresaltando a los habitantes de la provincia. El temblor se registró precisamente a las 8:43 horas, con su epicentro localizado al otro lado de la cordillera, en la región de Coquimbo, Chile.

De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de Chile, el evento alcanzó una magnitud de 5.5 grados en la escala Richter y tuvo una profundidad de solo 19 kilómetros.

Las autoridades chilenas, en comunicación posterior al sismo, informaron que, a pesar de la intensidad del movimiento, no se reportaron interrupciones ni afectaciones en los servicios básicos de la zona epicentral. El evento fue sentido con claridad en la provincia de Mendoza debido a la cercanía con Coquimbo.

