Un fondo buitre busca embargar activos argentinos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

Argentina deberá enfrentar un nuevo foco de conflicto en el plano judicial: en las últimas horas trascendió que en Estados Unidos el fondo buitre Titan Consortium avanzó con acciones para embargar activos soberanos y cobrar un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo a lo informado por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, el monto en disputa asciende a US$390,9 millones más intereses y corresponde a una resolución emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, organismo dependiente del Banco Mundial, que en 2019 falló a favor de los demandantes por la estatización de la compañía aérea.

En ese marco, cabe destacar que la sentencia fue reconocida en 2024 por una corte del Distrito de Columbia, lo que habilitó a Titan a iniciar mecanismos de ejecución ante la justicia ordinaria estadounidense para intentar cobrar la deuda, que ya lleva 16 meses sin ser saldada.

Según explicó Maril, el fondo busca establecer prioridad frente a otros acreedores sobre los colaterales de los bonos Brady, títulos emitidos por Argentina durante la década del ’90 y respaldados por bonos del Tesoro de Estados Unidos que permanecen depositados en la Reserva Federal de Nueva York.

🛑 Titan Consortium 1, LLC busca embargar y ejecutar activos soberanos argentinos en múltiples jurisdicciones de EE.UU. para hacer efectivo un laudo del CIADI por USD 390,9 millones, relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. Argentina no ha pagado un solo… pic.twitter.com/Opti19DEcR — Sebastian Maril (@SebastianMaril) May 1, 2026

En este contexto, en esto hay un problema central para Argentina: esos activos son limitados y también están bajo la mira de otros demandantes que mantienen litigios abiertos contra el país.

Si bien en noviembre del año pasado Argentina y Titán Consortium habían avanzado en una negociación e incluso habían acordado términos de pago para cerrar el conflicto, el Gobierno argentino modificó posteriormente su estrategia judicial y no concretó el desembolso. Ante este cambio, se reactivó el conflicto y abrió la puerta para que el fondo buitre avanzara con el proceso de embargo sobre activos argentinos en el exterior.