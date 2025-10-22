Un expolicía mendocino de 71 años intentó entrar con un arma a Chile: lo acusan de tráfico y contrabando

Un exagente de la Policía Federal Argentina, de 71 años, fue detenido en el paso internacional Los Libertadores tras intentar ingresar a Chile con una pistola calibre 3.80 y un cargador con balas ocultos en su vehículo. El hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando el personal del Servicio Nacional de Aduanas chileno fiscalizaba un automóvil Kia con patente argentina.

Durante el control, los funcionarios le preguntaron al conductor si llevaba algún elemento no declarado, a lo que el hombre respondió negativamente. Sin embargo, una inspección más exhaustiva reveló el arma escondida dentro del apoyabrazos central del vehículo, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

Ante el hallazgo, el ex policía fue entregado a Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores, quienes procedieron a detenerlo por orden del Ministerio Público chileno. El caso quedó bajo la investigación del fiscal Rodolfo Robles Mora, quien lo imputó por tráfico de armas y municiones, además de contrabando, delitos que contemplan penas de prisión en el país vecino.

Durante la audiencia de control de detención, el Juzgado de Garantía de Los Andes, a cargo del magistrado Raúl Valenzuela Rodríguez, resolvió imponerle medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal en dependencias de Carabineros, mientras avanza la investigación, fijada en un plazo de seis meses.

Según publicó el medio chileno Los Andes Online, la justicia trasandina mantendrá bajo seguimiento el caso, que generó preocupación en las autoridades fronterizas por la frecuencia de hallazgos de armas no declaradas en pasos internacionales. El hecho vuelve a poner en foco la seguridad y los controles en los cruces entre Argentina y Chile, especialmente en plena temporada de alto tránsito turístico.