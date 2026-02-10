Un exfutbolista fue asesinado por su hermano

Las imágenes del asesinato de Lucas Ignacio Pires (29), exfutbolista de Almirante Brown, fueron publicadas este lunes. El sujeto murió tras ser atacado con una botella rota en plena calle. El principal sospechoso es su propio hermano, quien se encuentra prófugo y con pedido de captura nacional.

El hecho ocurrió el pasado viernes 6 en la intersección de las calles Raulíes y Alagón, en Rafael Castillo, dentro de los limites de La Matanza.

De acuerdo se observa en el registro fílmico, una disputa familiar escaló rápidamente hasta que uno de los agresores atacó a Pires con el filo de una botella de vidrio.

El impacto le provocó una herida profunda en el antebrazo derecho, afectando una arteria vital.

A pesar de que lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, la pérdida de sangre fue masiva y los médicos no pudieron estabilizarlo y murió dentro del nosocomio.

Tras el crimen, la Justicia ordenó de inmediato una serie de allanamientos en distintos domicilios de Rafael Castillo y zonas aledañas para dar con su paradero. Personal de Inteligencia Criminal trabaja en el rastreo de sus comunicaciones para intentar localizarlo.