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FALLO REVERTIDO

Un exempleado de la UNCuyo deberá indemnizar a una mujer por acoso laboral

Previamente la Justicia había rechazado el pedido de que el condenado pague una reparación económica porque ese trámite se realiza en la justicia civil y no en la penal. Sin embargo, Casación revirtió ese apartado del fallo.

Un exempleado de la Universidad Nacional de Cuyo, quien fuera condenado por abuso de autoridad en un contexto de violencia de género, deberá indemnizar económicamente a la víctima luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara parcialmente una sentencia previa que dejaba la reparación económica en manos de la Justicia civil.

El condenado, identificado como Osvaldo Nicolás Pulenta, se desempeñaba en el área de Recursos Humanos de la UNCuyo y fue hallado responsable de hostigar a una trabajadora desde 2018. Según lo expuesto durante el juicio, el acoso se desarrolló dentro del ámbito laboral mediante conductas de maltrato alternadas con actitudes de aparente cordialidad. Este tipo de conductas se agravaron durante la pandemia, periodo durante el que el hostigamiento continuó a través de mensajes personales.

Además, la investigación también constató la existencia de violencia simbólica en el entorno de trabajo, con comentarios inapropiados y circulación de contenido sexual en ámbitos compartidos.

Un dato relevante para entender el fallo es que el hombre tenía un rol dentro de la estructura administrativa de la UNCuyo que le permitía influir en decisiones vinculadas a la renovación de contratos, lo que generaba una situación de dependencia que dejaba a la víctima en una posición aún más vulnerable.

La revisión de un fallo que obliga al condenado a indemnizar a la víctima

Tras un largo proceso judicial iniciado en 2020, el Juzgado Federal de Mendoza condenó a mediados de 2025 a Pulenta a cuatro meses de prisión en suspenso. Si bien en ese momento el Ministerio Público Fiscal había solicitado que el hombre le pague una reparación económica a la víctima, el tribunal consideró que esto debía tramitarse en la justicia civil, por lo que rechazó el pedido.

Ante este escenario, la Cámara de Casación revisó el expediente y decidió revertir ese apartado del fallo, por lo que se habilitaba a que la justicia penal fije el monto de la indemnización. En su decisión el juez Diego Barroetaveña expone que obligar a la víctima a iniciar un nuevo proceso “puede generar una revictimización”.

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