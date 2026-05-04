Un ex DT de la Lepra fue anunciado como nuevo entrenador de Godoy Cruz

Luego de que se confirmara la salida de Mariano Toedtli, Godoy Cruz hizo oficial la llegada de Pablo De Muner, quien se hará cargo del primer equipo del Tomba con el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

En pocas horas, la dirigencia del Expreso se movió rápidamente para abrochar al nuevo DT, que arribará a la provincia tras ser ayudante de campo de Martín Anselmi en Botafogo durante los primeros meses de 2026.

De hecho, cuenta con una amplia experiencia como director técnico y conoce la categoría, ya que tuvo un gran paso por San Martín de Tucumán en 2021-2022, logrando 22 triunfos, 12 empates y 7 derrotas y peleando un ascenso.

La carrera de Pablo De Muner como DT comenzó en Independiente Rivadavia en la temporada 2017-18 y luego recaló en All Boys, antes de vestir el buzo del conjunto tucumano. Posteriormente, pasó por O’Higgins de Chile, Guaraní de Paraguay y Melgar de Perú. Tras esto, volvió al país para trabajar en Defensa y Justicia, donde también disputó copas internacionales. Luego se mudó a Colombia, precisamente al Águilas Doradas, previo a su experiencia como ayudante de campo en Botafogo.

¡Bienvenido Pablo De Muner!



El Club Godoy Cruz informa que Pablo De Muner asumirá como director técnico del plantel profesional de fútbol.



Con una trayectoria consolidada, De Muner dirigió en el fútbol argentino a San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia, entre otros. También… pic.twitter.com/4WVPvNNi50 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 4, 2026

En las próximas horas, el nuevo entrenador aterrizará en la provincia y en breve tendrá su primera práctica frente al plantel en el predio de Coquimbito. Por ende, su debut en el banco del Bodeguero será el próximo domingo ante Racing de Córdoba.