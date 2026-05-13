Un ex decano de la UNCuyo denunció a Manuel Adorni en las vísperas de su visita a Mendoza

El dirigente universitario Ismael Farrando (actual candidato a rector de la Universidad Nacional de Cuyo junto a Jimena Estrella) sostuvo que existe una “omisión inconstitucional” por parte del Gobierno nacional al no haber reestructurado las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la ley aprobada por el Congreso. Según plantearon en la presentación, la falta de actualización salarial perjudica derechos básicos de docentes y no docentes (como una remuneración digna, la movilidad jubilatoria y el acceso a la salud).

En el escrito judicial, Farrando y Estrella argumentaron que el Estado nacional cuenta con herramientas legales para reasignar fondos y que la vía del amparo representa “el único camino rápido” para evitar daños mayores en el sistema universitario. Además, solicitaron al juez federal Pablo Quirós que ordene el “cumplimiento inmediato” de las obligaciones financieras vinculadas a las universidades nacionales.

Farrando también explicó que la demanda fue dirigida específicamente contra Adorni porque (según el artículo 100 de la Constitución Nacional) el Jefe de Gabinete es el responsable directo de ejecutar el presupuesto nacional y administrar las partidas del Estado. En ese sentido, aseguró que esta presentación judicial podría convertirse en “la llave” para destrabar un conflicto que, según afirmó, permanece paralizado por falta de decisión política.

“Manuel Adorni sabe que debe reestructurar las partidas presupuestarias universitarias, pero hasta ahora no ha existido voluntad política para hacerlo”, expresó Farrando tras la presentación. El planteo judicial se suma a la creciente tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema educativo superior.