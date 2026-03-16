Un encargado de finca salió de su casa y al regresar le habían robado todo

En la noche del domingo, cerca de las 20, personal de la Policía de Mendoza intervino en un hecho delictivo en el departamento de San Carlos. Más específicamente en una finca ubicada sobre la calle Duma, a 600 metros de la calle Moronta.

Según informaron, la víctima de 34 años había salido de su casa, donde trabaja como encargado de terreno, y cerca de las 20:30 regresó. Momento en el que se encontró que desconocidos habían ingresado a robar a su domicilio.

Estos sujetos se habían llevado un televisor Samsung 32 pulgadas, una garrafa de 10 kilos, una motosierra, una montura completa y un equipo de estéreo con dos parlantes. Elementos que al parecer fueron sacados por la puerta principal.

Entrada que tenía una cadena y un candado como seguridad, pero que los ladrones sacaron sin dejarles daños visibles.