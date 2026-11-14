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Un empresario mendocino compró Burger King en Argentina

Alsea, la compañía mexicana que hasta hace unas horas operaba la franquicia dio a conocer la noticia este viernes.

El grupo Integra Capital, que lidera el tupungatino José Luis Manzano, avanzó sobre el negocio gastronómico en Argentina y acordó la compra de la cadena de comida rápida Burger King.

La adquisición comprende 107 restaurantes distribuidos en el país y fue comunicada este viernes por Alsea, la compañía mexicana que hasta ahora operaba la franquicia.

La firma de Alberto Torrado Martínez anunció un acuerdo vinculante para desprenderse de sus locales argentinos, aunque todavía resta cumplir con autorizaciones regulatorias y otras condiciones necesarias para concretar el traspaso.

Si bien no trascendieron ni el precio ni la identidad del comprador en el comunicado oficial, en el mercado señalaron a Integra Food & Hospitality, controlada por Integra Capital, como la empresa que que adquiere la cadena de comidas.

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