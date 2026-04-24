Un empresario aterriza en Pro Mendoza: qué rol cumplirá

El presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) encabezará la conducción de la institución publico-privada en el año en que ProMendoza cumple tres décadas al servicio de las exportaciones mendocinas. El empresario Santiago Laugero asumió en funciones.

Desde la FEM destacaron la figura del empresario que, dicen, quiere ser Gobernador y ya tiende puentes con sectores del peronismo. El nuevo Consejo quedó conformado con Santiago Laugero como presidente; el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, como vicepresidente primero; Juan Viciana (UCIM), como vicepresidente segundo; y Luis Romano (Bolsa de Comercio), como vicepresidente tercero. La gerencia general continúa a cargo de Patricia Giménez.

Para la FEM, esta designación representa “el desafío y oportunidad de poner al sector Pyme en el centro de la agenda de internacionalización productiva de Mendoza”.

“Asumir la presidencia de ProMendoza es una responsabilidad que tomamos con convicción. Las Pymes mendocinas necesitan más y mejores herramientas para exportar, y vamos a trabajar para que ProMendoza sea un puente entre la producción local y los mercados del mundo”, expresó Laugero.

Licenciado en Administración con posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Laugero preside la FEM desde 2023, entidad que nuclea a más de 60 cámaras empresarias y representa a cientos de pymes de toda la provincia.

“Durante su gestión al frente de la Federación impulsó un proceso de modernización y fortalecimiento institucional, reposicionando a la FEM como interlocutor activo del sector privado mendocino ante el Estado y la sociedad”, indicaron desde el organismo.

En un escenario que demanda mayor inserción internacional, apertura de nuevos mercados y una estrategia sostenida de promoción de exportaciones, la FEM remarcó el aporte del vínculo directo con el entramado productivo provincial y su mirada federal sobre el desarrollo económico de Mendoza.