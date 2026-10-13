Un edificio inteligente y una inversión de US$8 millones: cómo será el proyecto inmobiliario que revolucionará la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza sumará un nuevo desarrollo inmobiliario con una inversión aproximada de US$8 millones, la construcción de 34 departamentos y la generación de alrededor de 100 puestos de trabajo directos e indirectos. El emprendimiento estará ubicado sobre calle Avellaneda, en las inmediaciones del Parque General San Martín, y tendrá un plazo de ejecución de 36 meses.

El proyecto fue presentado al intendente Ulpiano Suarez por Pablo Moya, presidente de Saint Mari Desarrollos, durante un encuentro del que también participaron integrantes del equipo municipal. La iniciativa se enmarca en el crecimiento de las inversiones privadas vinculadas al desarrollo urbano de la capital mendocina.

El edificio contará con seis niveles y será diseñado bajo el concepto de construcción inteligente, con espacios comunes orientados al confort, la eficiencia energética y la calidad de vida de sus residentes.

Durante la reunión, Moya destacó los atributos de la Ciudad como destino para este tipo de emprendimientos, especialmente por su ubicación y la cercanía con el principal pulmón verde de Mendoza. “La Ciudad tiene un glamour, un gran diferencial en la ubicación para la construcción”, expresó el empresario.

Además, valoró las medidas impulsadas por el municipio para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. En particular, destacó la decisión de eliminar el cobro de aforos municipales, un concepto que, según explicó, puede convertirse en una barrera económica al momento de iniciar una obra.

“Los cambios que hizo Capital al no cobrarnos aforos ayudan muchísimo para empezar un proyecto”, sostuvo Moya, quien agradeció el acompañamiento municipal y consideró que estas medidas contribuyen a atraer inversiones.

El nuevo edificio se suma a los emprendimientos privados que buscan dinamizar el mercado inmobiliario de la capital. Además de ampliar la oferta habitacional, la obra movilizará al sector de la construcción durante sus tres años de ejecución y generará nuevas oportunidades laborales.