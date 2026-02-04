Un docente mendocino lucha por su vida en Chile y su familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos

Un docente mendocino se encuentra en estado crítico en un hospital de Chile luego de haber contraído una septicemia durante sus vacaciones. Se trata de Daniel Simonetti, de 39 años, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro de salud de Valparaíso, mientras su familia pide ayuda para afrontar los elevados gastos médicos.

Según relataron sus allegados, el cuadro se habría desencadenado tras la ingesta de un molusco presuntamente contaminado, lo que derivó en una infección severa. Los primeros síntomas aparecieron el sábado, cuando Simonetti comenzó a sentirse mal de manera repentina.

En pocas horas, su estado de salud se agravó de forma dramática, con un cuadro de deshidratación extrema que obligó a su internación inmediata. Ya en el hospital, el docente sufrió una descompensación y debió ser reanimado por el equipo médico para lograr estabilizarlo.

En los últimos días, y de acuerdo a la información brindada por su familia, el paciente mostró una leve mejoría, aunque su condición sigue siendo delicada. Los médicos aguardan los resultados de los estudios para identificar con precisión el tipo de bacteria que provocó la infección y definir los próximos pasos del tratamiento.

Mientras tanto, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos que permitan costear la internación y gestionar el traslado de Simonetti a Mendoza una vez que su estado lo permita. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias SIMO.AYUDA.MP, a nombre de Gina Luco.