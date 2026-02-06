Un diputado pidió el juicio político a Milei por su vínculo con Trump y la política exterior

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó este viernes un proyecto para iniciarle juicio político al presidente Javier Milei, al considerar que su accionar en política exterior responde a una lógica “pro-guerra” y a un alineamiento estrecho con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En los fundamentos del proyecto, Marino cuestionó la celebración pública de Milei ante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, hecho que el legislador calificó como un “ataque terrorista”. Según sostuvo, este posicionamiento se inscribe en una estrategia internacional que pone en riesgo la histórica condición de zona de paz de América Latina.

El diputado también enumeró una serie de acciones que, a su criterio, refuerzan esa acusación. Entre ellas mencionó la participación de representantes del oficialismo en la reunión de jefes militares del 11 de febrero en Estados Unidos, la intervención del Puerto de Ushuaia, la realización de ejercicios militares con Estados Unidos sin aval del Congreso, y el bloqueo a una declaración de la CELAC en favor de la paz.

“Son todos hechos que ponen de manifiesto una conducta sistemática de Milei cuyo objetivo es terminar con la condición de zona de paz de nuestra región y favorecer la guerra de Trump contra América Latina y el Caribe”, afirmó Marino.

Para el legislador, la posibilidad de que el continente se transforme en una zona de guerra representa un escenario de extrema gravedad. En ese sentido, advirtió que podría derivar en un colapso económico, el cercenamiento de libertades políticas y una crisis humanitaria.

“Es urgente ponerle un límite y el instrumento institucional para hacerlo es el juicio político. No podemos tolerar tener un Presidente pro-guerra en nuestro país”, concluyó.