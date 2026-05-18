Un diputado nacional por Mendoza defendió la quita del beneficio por Zona Fría: “se regala el gas”

El diputado nacional Lisandro Nieri volvió a meterse de lleno en el debate por el régimen de zona fría y dejó una definición que rápidamente generó repercusiones: “No hay país del mundo en donde el gas se regale como en Argentina”. El legislador mendocino explicó que el proyecto que podría tratarse esta semana en el Congreso busca volver al esquema original previo a 2021 (cuando el beneficio alcanzaba principalmente a la Patagonia, Malargüe y algunas zonas puntuales del norte argentino) y dejar atrás la ampliación impulsada durante el gobierno anterior.

Según detalló, la intención es que el subsidio deje de estar ligado exclusivamente a la región y pase a depender de la situación económica de cada familia. En ese sentido, sostuvo que en Mendoza muchos hogares continuarían recibiendo asistencia estatal si sus ingresos no superan determinados parámetros económicos. “Una familia tipo que tenga ingresos por debajo de los 4 millones de pesos seguiría accediendo al subsidio”, afirmó.

Nieri también argumentó que la ampliación de zonas frías generó distorsiones en el consumo energético. Indicó que, desde 2021, las regiones beneficiadas aumentaron cerca de un 10% el uso de gas, mientras que en otras partes del país el consumo disminuyó. Para el legislador, esto evidencia situaciones de “ineficiencia” y desigualdad. “Los hogares más pobres del norte del país están pagando la climatización de una pileta en Córdoba, es absolutamente injusto”, lanzó durante la entrevista en radio Mitre.

Consultado puntualmente por Mendoza, reconoció que algunas zonas podrían reunir condiciones climáticas para sostener beneficios especiales, aunque aclaró que el planteo actual apunta a eliminar el criterio regional (excepto en lugares históricos como Malargüe) y enfocarse en la capacidad económica de los usuarios. Además, defendió el límite de ingresos propuesto para acceder al subsidio y aseguró que el monto se actualizaría automáticamente según la evolución de la canasta básica.