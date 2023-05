Emanuel Fugazzotto, es además precandidato a vicegobernador del Partido Verde y aseguró que descontando los aportes que hace a su partido le quedan $450.000 y no llega a fin de mes.

El diputado provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, reconoció que cobra una dieta de unos $550.000 y aseguró: «no llego a fin de mes». El hoy precandidato a vicegobernador en la fórmula que comanda Mario Vadillo, dijo identificarse con la clase media. Además, remarcó que a su entender no es que los legisladores cobren mucho, sino que la gente cobra poco.

Qué declaró el diputado

Las polémicas declaraciones de Fugazzotto se conocieron luego de que el precandidato a vicegobernador diese una entrevista a Radio Mitre. Todo en la previa al inicio de la campaña electoral y de cara a las elecciones PASO del 11 de junio próximo.

Allí se le consultó sobre cuanto percibía como diputado y confirmó que su dieta rondaba los $550.000. También en el acto advirtió: » Yo debo decir que no llego a fin de mes».

A la hora de argumentar esa queja, Fugazzotto contó que debe hacer aportes a su partido y que restando esos aportes le quedaban de bolsillo unos $450.000, que es lo que él calculaba que podría percibir si se desempeñara como docente. Ya que el legislador es Licenciado en Educación Física y Procurador.

“A mí me queda menos de $450.000, lo que ganaba siendo docente, trabajando por mi parte como profesional era cercano a ese número, no estaba más lejos», aseguró en esa nota.

Pero además, el legislador remarcó que a su entender la dieta de los senadores y diputados mendocinos no es alta, «nosotros entendemos que no es que nos sobre. No siento que un legislador cobre mucho, siento que la gente está cobrando poco«, comparó.

En paralelo, dijo sentir que pertenece a la clase media y se quejó: «Hoy no puedo salir a comprarme un terreno, no puedo pensar en cambiar un vehículo, no puedo pensar en invertir, en desarrollar emprendimientos. El problema no es que un legislador gana mucho. Yo soy un legislador que laburo de lunes a domingo. No tengo reparo en trabajar 24 horas por día. No siento que el legislador que trabaja en serio cobre demasiado», concluyó.

Las declaraciones se hicieron virales y les cayeron las críticas

Luego de que se conocieran las declaraciones del precandidato a vicegobernador, surgieron a borbotones las críticas en las redes sociales.

De la esfera política, además de Lautaro Jiménez, también se prendió a las críticas a Fugazzotto el precandidato a diputado provincial del frente Cambia Mendoza, el empresario de la metalmecánica Julio Totero.

En tanto, también surgieron algunos docentes que se sintieron incómodos con las comparaciones salariales que hizo el legislador del Partido Verde.

Además, las declaraciones del legislador mendocino se volvieron virales. Luego de que varios referentes de la política salieran a criticarlo y hasta hubo quien irónicamente convocó a hacer una colecta para ayudar al diputado.

«No es justo que un representante del pueblo pase necesidades cobrando sólo medio millón de pesos«, lanzó el precandidato a gobernador del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Lautaro Jiménez.

Fuente: Diario UNO