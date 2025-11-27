Un diputado mendocino encabeza la presentación de un proyecto de ley para regular la eutanasia en Argentina

Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza, junto con otros compañeros del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un Proyecto de Ley que busca regular la eutanasia en Argentina. La iniciativa busca establecer un marco legal para que pacientes con enfermedades graves o padecimientos crónicos puedan solicitar asistencia médica para finalizar su vida bajo condiciones estrictas.

Según la perspectiva de Nieri, la propuesta busca ofrecer un camino claro en situaciones de sufrimiento irreversible, evitando vacíos normativos y garantizando derechos individuales.

En el texto ingresado al Congreso se incorporan principios de autonomía, consentimiento informado y revocabilidad en cualquier instancia, en línea con la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna. La propuesta prevé la creación de comisiones médicas por jurisdicción, cobertura plena en los sistemas público y privado y sanciones para quienes obstaculicen el acceso al procedimiento.

Cabe destacar que la propuesta toma aportes del expediente que en su momento había impulsado Jimena Latorre cuando ocupaba su rol de diputada nacional. El proyecto combina criterios clínicos y bioéticos con referencias comparadas de Uruguay, España y Canadá, y apunta a que la eutanasia sea una práctica excepcional, regulada y sometida a protocolos claros.

En el texto se detallan las instancias de evaluación clínica, dictámenes interdisciplinarios y documentación obligatoria para garantizar que la voluntad del paciente sea libre, informada y persistente. Estos mecanismos buscan otorgar previsibilidad tanto al equipo médico como a las familias involucradas.

Un punto central es la incorporación de los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal. Las nuevas figuras excluyen de responsabilidad penal a los profesionales que actúen conforme al procedimiento establecido, y sancionan a quienes dificulten injustificadamente el acceso a la práctica, con el objetivo de aportar seguridad jurídica al sistema de salud.

Quienes presentaron el proyecto remarcaron que no se pretende promover la muerte, sino asegurar condiciones de acompañamiento, control y dignidad en el final de la vida. En esa línea, señalan que la jurisprudencia argentina ya reconoce la autodeterminación sanitaria, especialmente en decisiones que rechazan tratamientos que prolongan artificialmente la vida.

El proyecto sostiene además que las regulaciones internacionales se apoyan en evaluaciones médicas dobles, órganos de supervisión y protocolos estrictos. La versión local busca adaptar esos estándares al marco legal y al sistema sanitario federal, con comisiones especializadas en cada jurisdicción para validar los casos y verificar el cumplimiento de los requisitos.