Un diputado mendocino demandó a Milei y a Caputo para frenar la quita del beneficio Zona Fría

El diputado provincial José Luis Ramón volvió a encender la alarma por el futuro del Fondo de Zona Fría y aseguró que existe un “nuevo intento de avanzar” sobre el régimen que beneficia a miles de usuarios del servicio de gas en distintas regiones del país (entre ellas parte de Mendoza). El legislador sostuvo que sería el “cuarto avance” contra este esquema de compensación y cuestionó duramente que desde algunos sectores se continúe hablando de “subsidios” para referirse al beneficio.

A través de publicaciones en redes sociales, Ramón explicó que el sistema vigente no se financia con recursos del Tesoro nacional, sino mediante un mecanismo solidario integrado dentro del propio esquema tarifario del gas domiciliario. Según planteó, el objetivo de la normativa es compensar el mayor consumo energético que requieren las provincias con temperaturas más bajas durante gran parte del año.

Que le quieran meter mano al Fondo de #ZonaFría no es nuevo. Este es el cuarto intento de avanzar sobre un régimen que no se financia con recursos del Tesoro. Es irresponsable seguir hablando de “subsidio” para referirse a la Zona Fría. 🧵⬇️ pic.twitter.com/05RP572XX5 — José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) May 14, 2026

El dirigente mendocino advirtió además que cualquier modificación sobre el fondo podría tener un fuerte impacto económico en miles de hogares. “Eliminar esta estructura sería un golpe enorme para las familias que necesitan calefaccionarse”, expresó el legislador (quien históricamente ha impulsado reclamos vinculados a tarifas y servicios públicos).

En ese contexto, confirmó la presentación de una acción judicial formal contra el Estado argentino, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. El objetivo de la demanda es que el Gobierno nacional se abstenga de introducir modificaciones tanto en la ley vigente como en el fondo que sostiene el sistema de compensación tarifaria.

Finalmente, Ramón convocó a la ciudadanía y a distintos sectores políticos a sumarse al reclamo para defender el régimen de Zona Fría. El legislador pidió “visibilizar” la situación y frenar posibles recortes que podrían impactar directamente en las boletas de gas de miles de mendocinos.