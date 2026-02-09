Un diputado cruzó a la ministra Latorre por la falta de controles en el Parque Aconcagua: qué proyecto propone

El diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) levantó la bandera del ambientalismo luego de que la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, anunciara el llamado a licitación para concesionar los servicios en el Parque Aconcagua. Expuso el proyecto que ha presentado.

El Gobierno pretende otorgar la concesión a empresas en distintas zonas dentro del Parque. El año pasado se despertó una fuerte polémica por el maltrato animal que sufrían las mulas de carga que se usan en los campamentos de base y en distintas actividades.

Una vez anunciado el llamado a licitación, Emanuel Fugazzotto recordó que “hace tiempo advertimos que los prestadores del Parque Provincial Aconcagua operan sin controles claros y como si fueran dueños del lugar”.

“Por eso proponemos una ley de presupuestos mínimos, que eleve los estándares ambientales y garantice reglas claras a largo plazo, sin quedar atados a la discrecionalidad del funcionario de turno ni a una licitación pasajera”, indicó.

El proyecto del diputado