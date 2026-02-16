Un día antes que termine el Carnaval, el Gobierno apuró los números del turismo

El Gobierno provincial apuró los números del fin de semana extra largo de Carnaval y remarcó que volvió a posicionar a Mendoza entre los destinos turísticos más competitivos del país. Entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, según los datos que dieron, la provincia alcanzó niveles de ocupación superiores al 85%, superando los registros del mismo período de 2025, y recibió a más de 68.000 visitantes.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, explicó que el buen desempeño del Carnaval responde a varios factores. “Por un lado, es una efeméride que genera días no laborables en varios países de Latinoamérica. Otro aspecto fundamental es que cae dentro del receso escolar estival argentino”, señaló.

De acuerdo con datos del Observatorio del Emetur, el movimiento turístico generó un ingreso total estimado en $19.133 millones. El cálculo se basa en la llegada de 68.616 turistas, con una estadía promedio de tres días y un gasto diario por persona de $94.249.

En cuanto a la distribución territorial, varios destinos superaron el promedio provincial. Las Villas de San Rafael registraron más del 90% de ocupación, mientras que Uspallata, Potrerillos y Cacheuta también mostraron altos niveles de demanda de turismo. Esta preferencia se vincula a una tendencia estacional: durante febrero, los visitantes priorizan entornos naturales y espacios con espejos de agua.

En el Gobierno se jactan de que las promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento fueron clave en la seducción de turistas que llegaron a Mendoza.