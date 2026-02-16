Search
Instagram Facebook Twitter
dique potrerillos
fin de semana largo

Un día antes que termine el Carnaval, el Gobierno apuró los números del turismo

El Emetur dio a conocer los números del fin de semana largo por Carnaval. Los datos que difundieron hablan de un 85% de ocupación hotelera en promedio, pero en algunos lugares superó el 90%.

El Gobierno provincial apuró los números del fin de semana extra largo de Carnaval y remarcó que volvió a posicionar a Mendoza entre los destinos turísticos más competitivos del país. Entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, según los datos que dieron, la provincia alcanzó niveles de ocupación superiores al 85%, superando los registros del mismo período de 2025, y recibió a más de 68.000 visitantes.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, explicó que el buen desempeño del Carnaval responde a varios factores. “Por un lado, es una efeméride que genera días no laborables en varios países de Latinoamérica. Otro aspecto fundamental es que cae dentro del receso escolar estival argentino”, señaló.

De acuerdo con datos del Observatorio del Emetur, el movimiento turístico generó un ingreso total estimado en $19.133 millones. El cálculo se basa en la llegada de 68.616 turistas, con una estadía promedio de tres días y un gasto diario por persona de $94.249.

En cuanto a la distribución territorial, varios destinos superaron el promedio provincial. Las Villas de San Rafael registraron más del 90% de ocupación, mientras que Uspallata, Potrerillos y Cacheuta también mostraron altos niveles de demanda de turismo. Esta preferencia se vincula a una tendencia estacional: durante febrero, los visitantes priorizan entornos naturales y espacios con espejos de agua.

En el Gobierno se jactan de que las promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento fueron clave en la seducción de turistas que llegaron a Mendoza.

ETIQUETAS:

Mendozaturismoturistasfin de semanaemeturCarnaval

+ Noticias

fin de semana largo

Un día antes que termine el Carnaval, el Gobierno apuró los números del turismo

Por: Redacción NDI

colaboración mutua

Dos intendentes oficialistas abrochan un acuerdo para fomentar el turismo

Por: Ana San Martin

gira

Javier Milei viajará a Estados Unidos para el lanzamiento del Board of Peace

Por: Redacción NDI

Runrunes en Gobierno

Interna silenciosa: la pulseada por el control del relato oficial en Mendoza

Por: Redacción NDI

oportunidad

Están abiertas las inscripciones para ser parte del Servicio Penitenciario de Mendoza

Por: Redacción NDI

Encuentro

A pesar de la resistencia, el Gobierno avanza con la minería

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter