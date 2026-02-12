Search
Un desperfecto eléctrico provocó que una casa se incendiara por completo en Tunuyán

Una vivienda terminó siendo consumida por las llamas en el departamento mientras su dueña no se encontraba

En la tarde del miércoles, pasadas las 19, personal de la Comisaría 15 trabajó en un incendio dentro del casco céntrico del departamento de Tunuyán.

Según informaron, un llamado al 911 ingresó alertando sobre una casa que se prendía fuego en la calle Buenos Aires, ante esto efectivos policiales se trasladaron rápidamente y al llegar se encontraron con una vivienda precaria con pérdidas totales.

En ese momento los policías entrevistaron a la propietaria, una mujer de 34 años que residía con una persona de 24 y de 15, quien les dijo que no se encontraba en el domicilio, pero cuando llegó advirtió que había humo adentro y que al parecer se había dado por un desperfecto eléctrico.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil.

