Un departamento tuvo que tomar una drástica decisión tras el aumento de intentos de suicidio

El Concejo Deliberante de Las Heras aprobó una ordenanza impulsada por la concejal Belén Cortinez que crea una Red de Efectores de Prevención del Suicidio en el ámbito municipal. La iniciativa apareció tras el análisis de estadísticas provinciales que reflejaron un escenario preocupante en materia de salud mental (con cientos de intentos de suicidio registrados durante el último año).

Según datos oficiales incluidos en un informe especial difundido por organismos provinciales, durante el año pasado se contabilizaron 330 intentos de suicidio potencialmente mortales en Mendoza (una cifra que incluso superó los índices de homicidios y accidentes de tránsito en el mismo período). El proyecto busca fortalecer la prevención, la asistencia inmediata y el acompañamiento profesional de las personas en situación de riesgo.

La nueva normativa establece que toda persona afectada deberá recibir atención médica urgente y define como intento de suicidio a cualquier acción autoinfligida realizada con intención de provocar un daño potencialmente mortal. Además, dispone que los equipos de salud prioricen especialmente la atención de niños, niñas y adolescentes (uno de los grupos considerados más vulnerables frente a esta problemática).

La Red de Efectores estará integrada por profesionales de distintas áreas (psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería y terapia ocupacional) y tendrá como objetivo coordinar estrategias de prevención y contención. También se encargará de desarrollar campañas de sensibilización comunitaria, registrar instituciones y especialistas habilitados, firmar convenios con organizaciones sociales y concentrar toda la información disponible dentro de la plataforma web municipal.

Por otra parte, la ordenanza contempla un programa de capacitaciones y charlas preventivas organizadas en tres ámbitos clave (educativo, religioso y sanitario). Desde el municipio consideran que el abordaje integral y el trabajo articulado entre distintos sectores serán fundamentales para enfrentar una problemática que crece silenciosamente en Mendoza.