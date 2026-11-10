Un departamento saca chapa por la inversión en créditos para apuntalar la actividad económica

La Municipalidad de Maipú lleva entregados 209 créditos por un total de $276.388.000 en lo que va de 2026, a través de un programa de financiamiento que se sostiene con recursos propios. La iniciativa contempla distintas líneas destinadas a emprendimientos, comercios, turismo, docentes y hogares, con el objetivo de facilitar inversiones y cubrir necesidades específicas de los vecinos.

La propuesta no se concentra exclusivamente en la actividad comercial. Entre las alternativas disponibles figuran créditos para emprendedores y trabajadores de oficios, comercios locales y prestadores turísticos. En este último sector se incluyen opciones para incorporar mejoras de accesibilidad, energías renovables y sistemas de seguridad.

También hay financiamiento para que docentes puedan invertir en tecnología, además de líneas vinculadas con movilidad sustentable, energía renovable y seguridad para el hogar. A ese esquema se incorporó recientemente una alternativa destinada a mejorar el suministro de agua.

Cómo se accede a los créditos

El trámite comienza con la presentación de formularios y documentación en la oficina ubicada en Pescara 79. Luego, el municipio realiza una evaluación financiera tanto del solicitante como de su garante.

Entre las condiciones generales se exige acreditar domicilio en Maipú, estar al día con las tasas municipales y contar con una situación crediticia 1 o 2 en el Banco Central. También se debe presentar un presupuesto formal y disponer de un garante con bono de sueldo.

Una vez aprobada la solicitud, se firma el contrato y se realiza la transferencia del dinero. Según los plazos informados por el municipio, el procedimiento demanda entre 30 y 40 días. Después, el beneficiario debe presentar las facturas de las compras realizadas para justificar el destino de los fondos.

Un programa con más de una década de funcionamiento

La herramienta comenzó a implementarse en 2014 y, desde entonces, acumula 1.718 créditos otorgados por un monto cercano a los $900 millones.

El esquema funciona con financiamiento municipal y un sistema de recupero de los préstamos, cuyos fondos permiten volver a poner recursos a disposición de nuevos beneficiarios.

Quienes quieran consultar las condiciones de cada línea o iniciar una solicitud pueden comunicarse con el área de Desarrollo Económico al 261 769-3470.