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operativo de control

Un departamento realizó 25 multas viales en menos de 120 minutos

La mayoría de las infracciones estuvo relacionada con el exceso de velocidad y otras faltas a la normativa de tránsito.

Un operativo de seguridad vial realizado por la Policía de Mendoza en el departamento de Maipú dejó un saldo de 25 actas de infracción en apenas dos horas, como parte de los controles destinados a reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir accidentes. El procedimiento se llevó a cabo entre las 10 y las 12 sobre calle Juan José Paso, a la altura del Parque Metropolitano.

De acuerdo con el informe oficial, 12 de las multas fueron por exceso de velocidad, ya que los conductores circulaban por encima del límite permitido de 80 km/h. Las otras 13 infracciones correspondieron a distintas irregularidades, entre ellas la falta de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la circulación sin las luces reglamentarias encendidas.

Durante el operativo, además, la Policía retuvo un automóvil que circulaba sin el seguro obligatorio, una infracción considerada grave por la legislación vigente. En esta oportunidad, no fue necesario secuestrar motocicletas.

Desde la fuerza indicaron que estos procedimientos continuarán realizándose en distintos puntos de Mendoza con el objetivo de promover una conducción responsable, reducir las infracciones y fortalecer la seguridad vial en las rutas y calles de la provincia.

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