Un departamento mendocino prohibió colgar pasacalles este próximo 14 de febrero: por qué

En la antesala del Día de los Enamorados, la Municipalidad de Luján de Cuyo volvió a poner el foco en una ordenanza aprobada el año pasado que prohíbe la colocación de pasacalles en la vía pública, una práctica habitual durante décadas en distintas ciudades del país.

La medida forma parte del nuevo Código de Convivencia, sancionado en agosto de 2025, y alinea a Luján de Cuyo con la Ciudad de Mendoza, donde este tipo de cartelería está vedada desde hace años. De esta manera, expresiones públicas de amor, pedidos de perdón o mensajes personales, como los que se popularizaron recientemente a partir de gestos de figuras del espectáculo, ya no están permitidas dentro del ejido municipal.

El artículo 60 del Código define como “cruzacalles” a aquellos elementos que atraviesan las arterias o se colocan en paralelo o en esquinas. Según la normativa, solo se autoriza cartelería en espacios habilitados y pancartas con permiso previo, mientras que la colocación de pasacalles —ya sea por cumpleaños, declaraciones amorosas o fines comerciales— constituye una falta leve, con multa económica y la obligación de retirarlos.

Si bien el Código de Convivencia comenzará a regir en su totalidad a partir del 1 de abril de 2026, la prohibición específica sobre pasacalles y carteles en árboles o postes está vigente desde el último trimestre de 2025, por lo que el control ya se encuentra activo.

Otros municipios del Gran Mendoza también avanzaron con regulaciones similares. En Maipú, por ejemplo, la norma general es la prohibición, aunque existe una excepción: se permite la colocación de carteles en paredones, tapias o cerramientos privados, siempre que cuenten con la autorización del propietario.

En paralelo, el fenómeno de los pasacalles experimentó un repunte en Mendoza tras la viralización de un gesto romántico del actor Luciano Castro hacia Griselda Siciliani, lo que impulsó nuevamente la demanda de estos mensajes artesanales. Sin embargo, en Luján de Cuyo, las expresiones de amor deberán buscar otros formatos, ya que la normativa vigente limita su presencia en el espacio público desde agosto del año pasado.