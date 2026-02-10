Search
Instagram Facebook Twitter
pasacalles-amor
san valentín

Un departamento mendocino prohibió colgar pasacalles este próximo 14 de febrero: por qué

El municipio recordó que desde agosto de 2025 rige la prohibición de colocar pasacalles en la vía pública.

En la antesala del Día de los Enamorados, la Municipalidad de Luján de Cuyo volvió a poner el foco en una ordenanza aprobada el año pasado que prohíbe la colocación de pasacalles en la vía pública, una práctica habitual durante décadas en distintas ciudades del país.

La medida forma parte del nuevo Código de Convivencia, sancionado en agosto de 2025, y alinea a Luján de Cuyo con la Ciudad de Mendoza, donde este tipo de cartelería está vedada desde hace años. De esta manera, expresiones públicas de amor, pedidos de perdón o mensajes personales, como los que se popularizaron recientemente a partir de gestos de figuras del espectáculo, ya no están permitidas dentro del ejido municipal.

El artículo 60 del Código define como “cruzacalles” a aquellos elementos que atraviesan las arterias o se colocan en paralelo o en esquinas. Según la normativa, solo se autoriza cartelería en espacios habilitados y pancartas con permiso previo, mientras que la colocación de pasacalles —ya sea por cumpleaños, declaraciones amorosas o fines comerciales— constituye una falta leve, con multa económica y la obligación de retirarlos.

Si bien el Código de Convivencia comenzará a regir en su totalidad a partir del 1 de abril de 2026, la prohibición específica sobre pasacalles y carteles en árboles o postes está vigente desde el último trimestre de 2025, por lo que el control ya se encuentra activo.

Otros municipios del Gran Mendoza también avanzaron con regulaciones similares. En Maipú, por ejemplo, la norma general es la prohibición, aunque existe una excepción: se permite la colocación de carteles en paredones, tapias o cerramientos privados, siempre que cuenten con la autorización del propietario.

En paralelo, el fenómeno de los pasacalles experimentó un repunte en Mendoza tras la viralización de un gesto romántico del actor Luciano Castro hacia Griselda Siciliani, lo que impulsó nuevamente la demanda de estos mensajes artesanales. Sin embargo, en Luján de Cuyo, las expresiones de amor deberán buscar otros formatos, ya que la normativa vigente limita su presencia en el espacio público desde agosto del año pasado.

ETIQUETAS:

pasacalles14 de febrerocontaminación visualLuján de CuyoSan Valentín

+ Noticias

declaraciones

Es del equipo de Cornejo y piensa en 2027: qué dijo el ministro que se proyecta para gobernar Mendoza

Por: Redacción NDI

san valentín

Un departamento mendocino prohibió colgar pasacalles este próximo 14 de febrero: por qué

Por: Redacción NDI

Viñateros y horticultores

Caravanazo en la Legislatura de Mendoza: productores reclamaron precios justos

Por: Redacción NDI

Se hizo justicia

Condenaron al clan Sena por el asesinato de Cecilia Strzyzowski

Por: Agustin Zamora

Atención cambios

ARCA cambió las reglas para los depósitos en dólares y la retención del Impuesto a las Ganancias

Por: Redacción NDI

orgullo

La Fiesta Provincial “Memoria de mis 90 años” colmó el Teatro Griego de Tupungato con más de 7.000 personas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter