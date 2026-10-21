Un departamento del Valle de Uco presentó oficalmente su Vendimia para abrir la temporada

El municipio de San Carlos presentó oficialmente este miércoles su calendario departamental. Tuvo lugar en el Teatro Independencia con la participación del ministro de distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.

Durante la presentación se dieron detalles de lo que será el evento que unificará la Fiesta de la Tradición y la Vendimia Departamental, con el objetivo de optimizar recursos. La fiesta contará con la participación de más de 250 artistas del Valle de Uco, incluyendo bailarines, actores y músicos. La propuesta contará con tres noches de espectáculos, con la Vendimia Departamental dando inicio al calendario provincial, el viernes 6 de noviembre y dos jornadas de tradición con la participación de artistas mendocinos y nacionales.

En tanto que, el sábado 7 de noviembre, el público podrá disfrutar de la presentación de Karina “La Princesita” y el domingo 8 de noviembre, el folclore será protagonista con el espectáculo del Chaqueño Palavecino”. También se anticipó un reconocimiento a los Trovadores de Cuyo durante la jornada de la Vendimia, en sintonía con los homenajes previstos por su centenario.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, puso en valor la agenda cultural que comienza en San Carlos y destacó la articulación entre las fiestas populares y las celebraciones vendimiales como una estrategia para fortalecer la identidad de cada departamento y promover el desarrollo local.

El funcionario señaló que estas iniciativas permiten visibilizar a los artistas, grupos folclóricos y expresiones culturales de cada comunidad, al tiempo que consolidan una agenda de alcance provincial. También destacó que la federalización de las políticas culturales se sostiene durante todo el año, con propuestas que trascienden la temporada de Vendimia.

Orgullo sancarlino

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, presentó la Fiesta de la Tradición y la Vendimia departamental como dos celebraciones centrales para la identidad sancarlina y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para fortalecer su alcance y convocatoria.

“Es un orgullo poder anunciar nuestra Fiesta de la Tradición, una celebración emblemática para los sancarlinos, en un lugar con tanta historia para los mendocinos”, expresó. Además, remarcó que el departamento cuenta con más de 250 años de historia y mantiene un fuerte vínculo con las costumbres y expresiones tradicionales de la provincia.

Morillas señaló que el objetivo es que la celebración trascienda al público local y convoque a visitantes de distintos puntos de Mendoza y del país. En ese sentido, destacó las expectativas de impacto turístico y económico, con beneficios para la gastronomía, los servicios y los atractivos del Valle de Uco.

Por otra parte, anunció el regreso de la histórica Cabalgata de los Claveles, prevista para el 15 de noviembre. De esta manera, San Carlos busca poner en valor sus tradiciones, fortalecer su identidad y ampliar la oferta de experiencias culturales y turísticas del departamento.