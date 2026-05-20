Un departamento de Mendoza quedó entre los puntos más fríos del país

En las primeras horas de la mañana, la ola polar comenzó a pisar con fuerza dentro de la provincia de Mendoza, más aún en una de las localidades del sur que se posicionó entre las tres más frías de todo el país según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se trata de la ciudad de Malargüe, la cual logró entrar al podio con una de las temperaturas más bajas de todo el país. Y es que tuvieron una mínima que tocó los -2,4 grados, aunque la sensación térmica perforó la línea de los -4 grados.

Por encima de estos solo se ubicaron La Quiaca de Jujuy y Villa Reynold de San Luis, donde las temperaturas estuvieron en -3,8 y -2,9 grados respectivamente.

Otro punto que llamó la atención fue que Malargüe tuvo una humedad del 76%, lo que provocó que el frío se sintiera más dentro de ese lugar.