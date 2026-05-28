Un departamento de Mendoza preocupa por los altos índices de sobrepeso en menores de cinco años

Un relevamiento realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires encendió las alarmas en Mendoza tras revelar que Malargüe presenta los índices más elevados de sobrepeso infantil de la provincia en menores de cinco años. El trabajo analizó datos de casi un millón de chicos atendidos en hospitales y centros de salud públicos de todo el país y detectó que en el departamento sureño los niveles de sobrepeso oscilaron entre el 12% y el 13%.

La investigación abordó el fenómeno conocido como “doble carga” de la malnutrición, que combina problemas de crecimiento con exceso de peso en contextos de vulnerabilidad social. Especialistas señalaron que las características geográficas y culturales de Malargüe influyen directamente en los hábitos alimentarios, consolidando una problemática que preocupa cada vez más al sistema sanitario.

La licenciada en Nutrición Paola Navarro explicó que en el departamento predominan históricamente las comidas con alto contenido calórico, especialmente aquellas elaboradas con harinas y grasas, debido a las bajas temperaturas de la región. A esto se suma, según advirtió, un crecimiento sostenido en el consumo de ultraprocesados, bebidas azucaradas y snacks dentro de los hogares.

Además, las condiciones climáticas propias de la zona cordillerana, como el frío extremo, la nieve y el viento Zonda, reducen las posibilidades de realizar actividades recreativas y deportivas al aire libre, favoreciendo el sedentarismo infantil. En paralelo, desde la Universidad Juan Agustín Maza recordaron que la situación no es aislada: el 42% de los niños mendocinos en edad escolar presentan sobrepeso u obesidad, replicando una tendencia que se extiende en toda la provincia.