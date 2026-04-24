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Maipú Incuba 2
se buscan ideas

Un departamento abre la incubadora para emprendimientos

Maipú Incuba larga una nueva edición y se presenta el próximo miércoles en el Auditorio Marciano Cantero. Cómo inscribirse para participar de la charla.

La Municipalidad de Maipú abrió la convocatoria a emprendedores locales que quieran ejecutar su proyecto y estén buscando herramientas. Maipú Incuba promete herramientas, acompañamiento y formación para potenciar ideas.

El programa en Maipú está destinado a quienes tengan una idea, proyecto o producto innovador y busquen desarrollarlo. El lanzamiento oficial de la nueva edición será el próximo miércoles a las 19 horas en el Auditorio Marciano Cantero (Mercedes Tomasa de San Martín 1050).

En el espacio municipal se desarrollará la charla “La IA como aliada para alcanzar el éxito emprendedor”, a cargo del facilitador Sergio García. Para participar, es necesario inscribirse a través del formulario online, con plazo hasta el martes 28 de abril.

Desde la comuna que lidera Matías Stevanato destacaron que a lo largo de sus ediciones anteriores, Maipú Incuba “se ha consolidado como una herramienta clave para el ecosistema emprendedor del departamento, ofreciendo tutorías, acompañamiento en la comercialización y una medición de impacto final”.

Entre los requisitos de la primera selección, si bien pueden variar, generalmente se valora que la idea sea creativa, genere valor agregado, atienda alguna necesidad del mercado y demuestre potencial de crecimiento. La convocatoria está abierta a toda la comunidad emprendedora de Maipú que quiera sumarse al programa.

Quienes estén interesados pueden anotarse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJne_XH0W2QCBRXCJJAzsFm__fex3xtOtuE9AzDNW8r3hxQ/viewform 

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