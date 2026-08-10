Un cuartel de Bomberos Voluntarios denunció fallas en el sistema de emergencias de Mendoza que provocó que dos personas terminaran heridas

El pasado 31 de julio, la zona de este de Mendoza vivió un importante incendio debido a la fuerza con la que llegó el viento Zonda. Tal fue así que personal de Bomberos Voluntarios de Los Barriales se trasladaron a La Colonia, Junín para ayudar, pero notaron que no iban a conseguir parar solos el fuego por lo que solicitaron ayuda y, según denunciaron, esta les fue rechazada.

Mientras los bomberos combatían las llamas, desde el CEO negaron el apoyo de personal y camiones hidrantes debido a que la magnitud del incendio provocaba que los recursos no fueran suficientes para responder de forma “segura y efectiva”.

Esta decisión terminó dejando solas a estas personas y poniendo a los Bomberos Voluntarios en una situación de riesgo de vida, ya que eran los únicos que se encontraban intentando frenar un incendio forestal muy grande en el departamento de Junín.

Ante esto, desde el cuartel de Los Barriales salieron a hablar sobre esto y decían: “Concretamente, al personal de Bomberos Voluntarios del Libertador General San Martín y al Director/Dr. de Defensa Civil de Junín se les negó el desplazamiento para asistirnos, pese a que el pedido de apoyo había sido realizado en el marco de una emergencia de gran magnitud”.

A lo que sumaron que “queremos que se investigue y se pueda explicar: por qué, ante una emergencia que requería refuerzos, se impidió o no se autorizó el desplazamiento de personal y recursos que podían colaborar con el operativo. No pretendemos generalizar ni cuestionar a todo el sistema 911 de Mendoza, ni mucho menos a quienes trabajan diariamente en él. El reclamo es puntual y concreto respecto del funcionamiento y las decisiones adoptadas desde el CEO de La Colonia durante esa jornada”.

Y es que no se trató solo del rechazo, sino que terminó en que dos personas que intentaban trabajar terminaran heridas. Sobre lo que decían: “Afortunadamente, las lesiones no fueron de mayor gravedad, pero entendemos que este hecho vuelve todavía más necesario revisar cómo se gestionó el pedido de apoyo y cómo se tomaron las decisiones durante la emergencia”.

Además, desde el cuartel aseguraron que pese a llevar 6 años trabajando por y para la gente aún no se les ha entregado el certificado de operatividad, una tarea que recae sobre el responsable de Defensa Civil y que no termina de permitir la formalidad del trabajo de estas personas. Siendo fundamental porque les permitiría acceder a subsidios y recursos que hoy no tienen, como lo es un edificio propio.

De esta forma, desde Los Barriales se solicita a las autoridades que se investigue lo que pasó el 31 de julio en La Colonia y que se comience a pensar en la situación estructural que están sufriendo al no tener recursos para ayudar; algo que no es un reclamo aislado, ya que distintos cuarteles han reclamado y se reunirán con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

“No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo condiciones para poder seguir trabajando, recursos para poder sostener nuestros cuarteles y un sistema de emergencias que funcione de manera coordinada cuando la comunidad nos necesita”, dijeron para cerrar.