Un cortocircuito provocó un incendio en San Carlos y un menor quedó hospitalizado

Afortunadamente las pérdidas solo fueron parciales y no se registraron heridos de gravedad por este accidente

En la noche del lunes, personal de la Comisaría 18 trabajó en un incendio en domicilio de la calle San Martín en el distrito de Chilecito, departamento de San Carlos.

Según informaron, cerca de las 20 un llamado ingresó al 911 dando alerta sobre un incendio en una vivienda con posibles moradores dentro de la misma. Ante esto, efectivos se trasladaron rápidamente y colaboraron en la evacuación de la familia.

Al sacarlos de la propiedad y revisarlos de salud, el dueño de la casa aseguró que esto había sucedido por una baja de tensión que terminó provocando un cortocircuito y eso derivó en el inicio del fuego dentro de una habitación.

Los bomberos de la Policía sofocaron las llamas y realizaron las distintas tareas correspondientes para el enfriamiento de la propiedad, aunque se confirmó que las llamas afectaron totalmente un dormitorio y ahumaron el resto de la casa.

Una sola persona quedó herida, tratándose de una menor de 17 años, quien tenía un traumatismo facial y debió ser trasladada al hospital Tagarelli.

