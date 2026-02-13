Un corredor provincial que une el este con el sur duplica el tránsito vehicular

La subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Badui, confirmó que el tránsito vehicular en las rutas provinciales 153 y 171 ya se duplicó, a pocos meses de concluir las obras de reconstrucción que se ejecutan con fondos del resarcimiento provincial. Las trazas vinculan los departamentos de Santa Rosa y San Rafael, y constituyen un eje clave de conectividad para el Este y el Sur provincial.

La funcionaria realizó una recorrida por el Corredor Este–Sur junto al titular de la Gerencia Técnica de Dirección Provincial de Vialidad, Víctor Dumont, y al jefe de Obras por Contrato, Juan Antoniocci. Durante la inspección, destacó el avance y el impacto positivo que ya genera la intervención, aun antes de su finalización.

“He transitado los 180 kilómetros que estamos repavimentando en las rutas 153 y 171 y la obra está quedando muy bien. El impacto es concreto: se duplicó la cantidad de vehículos que circulan por estas rutas”, señaló Badui.

La subsecretaria recordó que se trata de la primera obra encarada con el Fondo de Resarcimiento de los 1.000 millones de dólares y subrayó su importancia estratégica para la gestión provincial. “Nuestro objetivo es garantizar la conectividad vial, energética y productiva de los distintos oasis mendocinos, y esta obra cumple plenamente con ese cometido”, afirmó.

Además, destacó el impacto económico y laboral de la intervención, que generó más de 120 puestos de trabajo directos y un movimiento económico significativo en los departamentos del área de influencia, entre ellos San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, San Rafael y General Alvear.

La reconstrucción del corredor se desarrolla mediante tres obras ejecutadas de forma simultánea. Actualmente, el tramo de la ruta provincial 153 entre Las Catitas y Ñacuñán presenta un avance del 58,7%; el segmento entre Ñacuñán y Monte Comán alcanza el 45,5%; mientras que la ruta provincial 171, entre Monte Comán y Real del Padre, registra un avance del 81,8%.

El Corredor Este–Sur conecta las rutas nacionales 7 y 143 y funciona como una alternativa paralela a la Ruta Nacional 40, permitiendo un atajo seguro y eficiente para el transporte de cargas entre la pampa húmeda y el sur mendocino, además de mejorar la circulación cotidiana de los habitantes de la región.