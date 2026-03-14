Search
Instagram Facebook Twitter
policia
imprudencia

Un conductor alcoholizado chocó a un motociclista y lo dejó internado en Tunuyán

El conductor terminó detenido tras haber sido encontrado manejando totalmente alcoholizado y realizando una maniobras peligrosa

En la madrugada de este sábado, cerca de las 4, personal de la Policía de Mendoza atendió a un llamado de emergencia entre las calle San Martín y Mercedes de San Martín del distrito de Vista Flores, Tunuyán. Allí ocurrió un fuerte accidente vial en el que se registró una persona herida.

Según informaron, una camioneta y una motocicleta circulaban por la avenida principal en dirección de norte a sur, cuando de forma espontánea el vehículo mayor intentó hacer una maniobra en U y terminó chocando a la moto.

Ante ese impacto, la persona que conducía el vehículo menor terminó por caer al asfalto múltiples golpes. Por lo que el personal de la Policía debió solicitar la presencia del personal médico, quienes trasladaron a la conductora de la moto al hospital Scaravelli.

Posteriormente se le realizó la prueba de dosaje al conductor de la motocicleta, en el cual dio positivo con 2,26 gramos de alcohol en sangre. Situación que lo dejó detenido y disposición de la Justicia por esta infracción al código contravencional.

ETIQUETAS:

Tunuyánchoqueinternadoalcoholizado

+ Noticias

crecimiento

Tunuyán recibirá la 1° fecha del Campeonato Mendocino de Motocross

Por: Redacción NDI

imprudencia

Un conductor alcoholizado chocó a un motociclista y lo dejó internado en Tunuyán

Por: Redacción NDI

Tenía 96 años

Murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas

Por: Agustin Zamora

No se guardó nada

Lali se expresó luego del escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial

Por: Agustin Zamora

crudo

Suben fuerte las retenciones al petróleo y Mendoza quedó en el centro de la medida nacional

Por: Redacción NDI

FINDE

Vuelve la alerta por tormentas con granizo: qué pasa en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter