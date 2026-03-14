Un conductor alcoholizado chocó a un motociclista y lo dejó internado en Tunuyán

En la madrugada de este sábado, cerca de las 4, personal de la Policía de Mendoza atendió a un llamado de emergencia entre las calle San Martín y Mercedes de San Martín del distrito de Vista Flores, Tunuyán. Allí ocurrió un fuerte accidente vial en el que se registró una persona herida.

Según informaron, una camioneta y una motocicleta circulaban por la avenida principal en dirección de norte a sur, cuando de forma espontánea el vehículo mayor intentó hacer una maniobra en U y terminó chocando a la moto.

Ante ese impacto, la persona que conducía el vehículo menor terminó por caer al asfalto múltiples golpes. Por lo que el personal de la Policía debió solicitar la presencia del personal médico, quienes trasladaron a la conductora de la moto al hospital Scaravelli.

Posteriormente se le realizó la prueba de dosaje al conductor de la motocicleta, en el cual dio positivo con 2,26 gramos de alcohol en sangre. Situación que lo dejó detenido y disposición de la Justicia por esta infracción al código contravencional.