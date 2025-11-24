Un concejal libertario manejó borracho y la vicegobernadora pidió que renunciara a su banca

En la madrugada de este lunes, la Policía de Mendoza detuvo a un concejal del departamento de San Rafael por manejar borracho. El hecho se dio en la esquina de calle Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, de la Ciudad de Mendoza, zona donde el concejal había estado “de fiesta”.

Según informaron oficialmente, el político, identificado como Martín Antolín, estaba conduciendo un BMW Z4 por la calle Arístides, cuando lo pararon en uno de los controles para verificar su situación y hacerle un control de alcoholemia.

Prueba de dosaje que dio positivo con 1,15 gramos de alcohol en sangre, un resultado bastante superior a los 0,5 gramos que se permiten por ley en la provincia de Mendoza. Ante esto, Antolín fue detenido y alojado en la Comisaría 6, donde debió pagar una millonaria multa económica.

Por este polémico hecho, la vicegobernadora Hebe Casado salió a expresarse y se mostró totalmente en contra de la actitud de este edil. A quien le pidió que los aparten de su banca en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, la cual asumió en 2023.

“Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin“, dijo la nacida en Cuadro Benegas.