Un colegio profesional en la mira del Gobierno define listas para elegir nuevas autoridades

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción ya tiene todo listo para iniciar el proceso que definirá quiénes llevarán las riendas de la institución durante el período 2026–2028. Con la Junta Electoral formalmente constituida, la Primera Circunscripción Judicial se encamina a los comicios del 22 de abril.

Hoy es el “Día D” para las agrupaciones, que deberán blanquear sus candidatos tras semanas de negociaciones en los pasillos de tribunales. El clima en el sector legal de Mendoza ha comenzado a cambiar. Lo que hasta hace unas semanas eran conversaciones informales en los cafés cercanos a la calle Pedro Molina, hoy se ha transformado en una carrera contra el reloj.

Mediante la Resolución 01/2026, el Honorable Directorio dio el paso administrativo más importante: la conformación de la Junta Electoral. Este órgano es el encargado de velar por la transparencia, resolver impugnaciones y, finalmente, proclamar a los ganadores.

Los matriculados deberán elegir los miembros del Directorio, que se componen de un Presidente, un Vicepresidente, cinco Vocales Titulares y tres Suplentes. También se elige la nueva composición del Tribunal de Ética y Disciplina: siete Miembros Titulares y siete Suplentes. Este órgano es vital, ya que es el encargado de juzgar la conducta profesional de los abogados en el ejercicio de su labor.

La responsabilidad recae sobre el Dr. Joaquín Ignacio Faliti, quien preside el cuerpo, acompañado por la Dra. Marisa Alejandra Zumbo (Secretaria) y el Dr. Ignacio Estrada (Vocal). En la retaguardia, ante cualquier eventualidad, se encuentran las suplentes Ana Inés Garzón Rogé, Georgina Alejandra Guardatti y Mariana Sarlo.



Para evitar suspicacias y asegurar el orden, la Junta Electoral ha establecido reglas claras: si bien las consultas pueden enviarse por correo electrónico, la presentación de las listas de candidatos es un acto solemne. Solo se aceptará la documentación en papel y de forma presencial en la sede del Colegio, en la franja horaria de 11:00 a 13:00.



Las elecciones del 22 de abril no es un trámite menor. Se renueva la cúpula que actualmente lideran el Dr. Sergio Molina (Presidente) y la Dra. Jazminka Mihaljevic (Vicepresidenta). Durante su gestión (2024-2026), el Colegio puso el foco en la digitalización de procesos y la defensa de los honorarios profesionales en un contexto económico complejo.

A pesar del silencio oficial, las agrupaciones —que suelen reflejar una mezcla de sectores independientes con sectores cercanos a las estructuras partidarias tradicionales— ya están operando. Se espera que en esta ocasión la competencia sea intensa, con al menos dos o tres propuestas que debatirán sobre la relación del Colegio con la Suprema Corte de Justicia, la celeridad de los juzgados de familia y la capacitación constante frente a las nuevas normativas.

El oficialismo buscará la continuidad con la nómina que encabeza Alejandra Lanci, mientras que enfrente la competencia parece que la dará el reconocido abogado Alejandro Poquet.