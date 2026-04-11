Un colectivo en el que viajaban juveniles del club San Martín fue brutalmente apedreado en San Juan

Tres planteles juveniles del club Atlético San Martín sufrieron un hecho de violencia en las últimas horas cuando fueron atacados a piedrazos mientras regresaban desde San Juan hacia Mendoza. El brutal hecho se produjo luego de que los jóvenes disputaran partidos por el torneo Regional Juvenil. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Los equipos de las categorías sub13, sub15 y sub17 del club del este provincial habían enfrentado a Sportivo Desamparados por la segunda fecha del torneo federal amateur, competencia que reúne a 61 instituciones de todo el país, entre ellas Deportivo Maipú, Huracán Las Heras y FADEP. Los encuentros se disputaron en el estadio El Serpentario, donde la categoría sub17 logró una victoria por 5 a 2, mientras que las divisiones menores cayeron por 3 a 2 y 2 a 0.

Una vez concluída la jornada, la delegación se dispuso a emprender su regreso hacia San Martín, momento en el que se produjo el ataque. Según se informó, el colectivo fue seguido por al menos dos vehículos por calles de la capital sanjuanina.

En ese contexto, los ocupantes de los autos se acercaron al micro y arrojaron piedras y otros objetos contra las ventanillas, provocando la rotura de varios vidrios. Algunas de las rocas ingresaron al interior de la unidad, generando momentos de tensión entre los jugadores.

Foto: Gentileza.

A pesar de la violencia del episodio, el vehículo pudo continuar el trayecto y la delegación arribó a Mendoza sin que se registraran personas lesionadas.