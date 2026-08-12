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SINIESTRO VIAL

Un ciclista fue atropellado por un auto en Ruta 40 y quedó internado en Tunuyán

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 84, cuando el ciclista intentaba atravesar la ruta. Fue trasladado al Hospital Scaravelli.

El siniestro ocurrió durante la mañana en Ruta Nacional 40, a la altura del puente del río Tunuyán, cuando un Citroën C4 que circulaba de sur a norte impactó contra un ciclista que intentaba cruzar la calzada de este a oeste. Como consecuencia del choque, el hombre sufrió lesiones y debió ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El ciclista, identificado como R.A.M., fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde los profesionales constataron un diagnóstico de politraumatismo producto del accidente vial. La conductora del automóvil, una mujer de 53 años, permaneció en el lugar y fue sometida al control correspondiente.

Los dosajes realizados por personal de Tránsito Municipal arrojaron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre para la conductora, mientras que el examen practicado al ciclista dio como resultado 1,10 g/l.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 15° y personal de Tránsito Municipal, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

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