Un choque entre dos camionetas en Tupungato dejó varios heridos

Un siniestro vial se registró este sábado en Tupungato, sobre la Ruta Provincial 89, frente a la bodega Bodega La Azul, donde colisionaron dos camionetas y cuatro personas resultaron heridas.

Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría Cordón del Plata, el hecho se produjo a las 11.30 y fue advertido a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Al arribar al lugar, el personal constató que una camioneta Fiat Fiorino, conducida por una mujer de 55 años que circulaba hacia el norte, impactó por causas que se investigan contra una Ford Ranger manejada por un hombre de la misma edad.

Foto: Prensa de la Policía de Mendoza.

Como consecuencia del choque, ambos conductores y dos acompañantes -mujeres de 52 años- sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Scaravelli para su atención médica. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán.