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Un caso de Hepatitis en Tunuyán encendió las alarmas, pero Mendoza quedó entre las provincias más protegidas

Mendoza logró ubicarse por encima del promedio nacional de vacunación y mostró mejores niveles de cobertura que distritos como Buenos Aires y CABA.

El último informe del Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un total de 34 casos de hepatitis A en la Argentina y encendió una señal de alerta sanitaria por el aumento de contagios en comparación con los últimos cinco años. En ese escenario, la provincia de Mendoza quedó vinculada al reporte oficial tras detectarse un caso en Tunuyán, uno de los pocos registrados en menores de 20 años en todo el país.

El contagio identificado en el Valle de Uco correspondió a un joven de 20 años con antecedente reciente de viaje a Bolivia, compartiendo características epidemiológicas con otro paciente detectado en Lomas de Zamora. Según el reporte nacional, ambos integraron un grupo reducido de apenas tres casos notificados en esa franja etaria durante 2026 (una población que hasta ahora había mostrado baja incidencia de la enfermedad).

Mientras tanto, el informe sanitario reveló que el mayor número de diagnósticos se concentró en adultos jóvenes de entre 20 y 39 años. El principal foco epidemiológico se ubicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA (zonas que acumularon la mayor actividad viral del país durante las últimas semanas).

A pesar del caso detectado en Tunuyán, Mendoza logró destacarse por sus niveles de inmunización. De acuerdo con los datos oficiales actualizados al 30 de abril, la provincia alcanzó un 23% de cobertura en la estrategia de dosis única contra la hepatitis A, superando el promedio nacional del 20,8%. La diferencia tomó mayor relevancia porque jurisdicciones con alta densidad poblacional, como Buenos Aires y CABA, quedaron por debajo de esa media (con coberturas del 20% y 13% respectivamente).

Frente al incremento de casos y con el objetivo de sostener el estatus de baja circulación del virus, el Ministerio de Salud de la Nación avanzó con la distribución del 44% de las dosis previstas para todo el año antes de finalizar abril. Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo epidemiológico activo para evitar nuevos focos de contagio en distintas regiones del país.

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