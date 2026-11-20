Junín sumará 20 viviendas en el distrito de Ingeniero Giagnoni a partir de un acuerdo entre el Gobierno provincial y el municipio. El convenio contempla una inversión de $1.300 millones, sujeta a actualización, para construir las unidades habitacionales en el barrio JUN, sobre terrenos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

El proyecto se apoya en una inversión que la comuna ya realizó: la preparación y urbanización de los terrenos, con recursos propios. De esta manera, el esquema combina el aporte municipal en infraestructura y servicios con el financiamiento provincial para ejecutar las casas. En año de elecciones, todo corte de cinta sirve.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria del área, Marité Badui; el intendente de Junín, Mario Abed, y el director del IPV, Héctor Ruiz. En la foto, ni siquiera lo sentaron a la mesa, siendo que es ex intendente. Y también se ve, parados, a los que quieren el sillón de Junín el año próximo: el senador David Sáez y el concejal Mauricio Ana.

La modalidad forma parte de una estrategia que la Provincia busca sostener con los municipios para ampliar la cantidad de soluciones habitacionales sin depender exclusivamente de nuevas partidas presupuestarias. El mecanismo contempla que las viviendas sean adjudicadas mediante créditos del IPV, cuyos pagos permitan recuperar parte de los recursos invertidos y volver a destinarlos a nuevos proyectos.

Según explicó Badui, la combinación de terrenos, servicios y urbanización aportados por los municipios, junto con el financiamiento provincial y los planes de recupero, permite ampliar la cantidad de unidades que se pueden construir. Como ejemplo, señaló que con este sistema los recursos que alcanzarían para seis o siete viviendas podrían permitir levantar unas 20.

Mema, por su parte, sostuvo que el objetivo es hacer rendir los fondos públicos en un contexto económico complejo y mantener activo el ciclo de construcción hasta que mejoren las condiciones salariales y el acceso al crédito.

Abed destacó el esfuerzo realizado por el municipio para preparar los terrenos y señaló que la obra tendrá impacto en la economía local, tanto por la generación de empleo como por la actividad que moviliza la construcción.

Una vez terminadas, las 20 viviendas serán adjudicadas a familias beneficiarias a través del esquema crediticio correspondiente del IPV. El convenio representa así una nueva etapa para el barrio JUN, que suma la construcción de casas a los trabajos de urbanización realizados previamente por la comuna.