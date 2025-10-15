Un camionero argentino fue detenido en Los Libertadores por transportar un cargamento ilegal valuado en $7,6 millones

Un camionero argentino, identificado como D.G.M. -de 36 años- fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores tras ser sorprendido transportando un cargamento ilegal con destino a México. Según informó el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, el operativo se inició luego de que el escáner detectara irregularidades en el contenedor del vehículo, que tenía declarada una carga de latas de durazno en conserva.

Las imágenes revelaron elementos que no coincidían con la documentación presentada, por lo que los funcionarios procedieron a abrir el contenedor. En su interior encontraron 27 cajas con 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo “torta”, 398 cajetillas de cigarrillos, 40 cajas con 800 dosis del anabólico Androlic Mesterolona, 188 cajas con 9.400 unidades de quemadores de grasa y 93 piezas de repuestos para autos Fiat 600 ocultas entre las bolsas. El valor total del cargamento supera los $7,6 millones, sin incluir derechos aduaneros.

Ante esta situación, el hombre -que cuenta con residencia en la provincia de Mendoza- aseguró que no conocía el contenido del cargamento que transportaba. Sin embargo, por orden del fiscal de flagrancia fue detenido y trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fue formalizado por contrabando y por infracción a la Ley de Control de Armas, debido al ingreso ilegal de fuegos artificiales.

Durante la audiencia, la magistrada Valeria Crosa Chiappe dispuso medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal en una comisaría mientras dure la investigación, que se extenderá por cuatro meses. Según explicó el tribunal, las restricciones buscan garantizar la presencia del acusado durante todo el proceso judicial.