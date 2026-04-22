Un bebé ingresó al hospital Notti intoxicado por cocaína y con lesiones físicas: detuvieron a los padres

Un grave hecho de maltrato infantil se registró en las últimas horas en Ciudad de Mendoza. Durante la madrugada de este miércoles, un bebé de pocos meses de vida quedó internado en el Hospital Notti tras ingresar con lesiones visibles y una intoxicación por cocaína.

Según trascendió, cerca de las 3 de la madrugada de este miércoles una pareja trasladó en un automóvil particular al niño hasta el Hospital Central, donde ingresó con convulsiones y en estado de gravedad. Tras recibir la primera atención, fue derivado de urgencia al hospital Notti.

Ya en el nosocomio pediátrico, los profesionales confirmaron que el menor presentaba intoxicación por cocaína, además de lesiones en el rostro. Ante este panorama fue que intervino la Justicia, que investiga lo ocurrido en las últimas horas en el domicilio de la pareja, ubicada en Cuarta Sección de Ciudad.

La Justicia apunta contra los padres del niño

De acuerdo a lo informado por fuentes cercanas al caso, la madre (26) reconoció haber consumido cocaína en los últimos días, en período de lactancia. Por su parte, el padre (29) fue aprehendido bajo sospecha de maltrato infantil. En ese contexto, ambos serían imputados en las próximas horas.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Homicidios, que dispuso las medidas de rigor y ordenó la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario para abordar la situación del menor y su entorno familiar. En paralelo, se evaluaba quién quedará a cargo del niño una vez que reciba el alta médica.